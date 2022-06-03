Укрзалізниця відкрила дитячий кінотеатр в одному з потягів "Інтерсіті"

Відтепер "Укрзалізниця" показуватиме дітям мультфільми та пізнавальні програми. Читайте далі та дізнайтеся детальну інформацію!

В одному з потягів "Інтерсіті" з'явився дитячий кінотеатр. Про цей пілотний проєкт повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

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"Тепер у дорозі діти зможуть збиратись в одному вагоні й дивитися мультфільми та пізнавальні передачі", – написав Камишін.

В "Укрзалізниці" додали інформацію, що потяг "Інтерсіті+" із дитячим кінотеатром курсуватиме за маршрутами з Києва до Вінниці та Чернігова. Також відомо, що доступ до кінотеатру матимуть усі маленькі пасажири незалежно від класу місць.

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