Укрзалізниця показала креативні ілюстрації про себе, які створюють українці

Багато українців хочуть висловити свою підтримку працівникам Укрзалізниці, які з перших днів повномасштабної війни евакуюють пасажирів з гарячих точок. Дехто зробив це у вигляді ілюстрацій, які підкорюють мережу. Дивіться роботи талановитих українців!

"Залізні" працівники заслуговують на повагу, адже працюють самовіддано задля забезпечення безпеки для пасажирів. В Укрзалізниці розповіли, що саме підтримка пасажирів надає залізничникам сил працювати та рятувати життя українців з-під обстрілів ворога.

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"Це підтримка і добрим словом, і допомогою, інколи й бутербродом та навіть креативною ілюстрацією. Ми на залізниці зробили підбірку таких графічних творів і дуже дякуємо їх авторам за підтримку в ці непрості для всіх нас час", – прокоментували в Укрзалізниці.

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