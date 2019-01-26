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Шалена швидкість: у Китаї за шість годин замінили колію на вокзалі

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Для заміни рейок знадобилося шість годин - фото 1
Для заміни рейок знадобилося шість годин

Понад тисяча робітників працювали всю ніч, аби до ранку повністю замінити рейки на вокзалі Сіань у провінції Шеньсі.

Модернізація залізничного вокзалу Сіаня почалася у 2014 році, і в січня 2019 пройшла завершальна фаза. Щоб встигнути до майбутнього свята Весни (так у Китаї називають Новий рік за місячним календарем) закінчити важливі ремонтні роботи і піти на канікули, понад тисяча робітників за шість годин замінила всі рейки.

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Вокзал Сіань – другий за величиною в столиці провінції Шеньсі. Він приймає всі поїзди, крім високошвидкісних. Проект модернізації обійшовся у 8 млрд юанів (1,2 млрд доларів) і включав збільшення залів очікування, подовження платформ, будівництво підземних переходів та інші нововведення, які дозволять збільшити щоденний пасажиропотік з 7,7 млн ​​до 10 млн осіб.

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Джерело: cfts
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