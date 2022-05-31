Укрзалізниця призначила сьогодні один додатковий евакуаційний рейс

Сьогодні, 31 травня, вирушить в рейс один евакуаційний потяг. Відповідна інформація з'явилася на сайті Укрзалізниці.

Так, пресслужба компанії оприлюднила графік додаткового евакуаційного поїзда на вівторок, 31 травня. В Укрзалізниці призначили на цей день лише один додатковий рейс.

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Евакуаційний поїзд на 31 травня

16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів

В Укрзалізниці зауважили, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватись, тому українцям слід перевіряти інформацію на сайті компанії.

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