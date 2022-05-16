Сукня "Укрзалізниця": український бренд присвятив одяг залізній дорозі

Бренд одягу M1R з Києва презентував білу сукню з синіми смужками. Її виготовили з тієї ж тканини, що і постіль Укрзалізниці.

Національний перевізник "Укрзалізниця" став символом, адже "залізні" працівники щоденно та щонічно стоять на варті й допомагають пришвидшити перемогу – евакуюють людей, перевозять волонтерські вантажі, налагоджують звичні перевезення тощо.

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20% з продажу суконь перекажуть на потреби ЗСУ.

"Для тих, хто сумує по УЗ, клопітливим провідникам та провідницям, по чаю у фірмових підсклянниках та відомій постільній білизні у синю смужку, ми вирішили зробити близькі кожному сукні та сорочки", – коментує бренд M1R.

Цих суконь створили лише 20 штук. Ціна за одну – 3500 гривень.

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