Укрзалізниця потролила Усика через невдале фото

Відомий український боксер Олександр Усик зробив фото на колії та отримав порцію тролінгу від Укрзалізниці. Боєць просто забув важливе правило безпеки.

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик поділився з прихильниками фото на рейках і став зіркою нового допису Укрзалізниці у Фейсбуці. Річ у тому, що боксер порушив правила безпеки, присівши на колію.

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"А-а-а…. Ніколи такого не було – і знову сталося... Укрзалізниці вкотре доводиться переживати через поведінку кумирів багатьох українців. Цього разу відомий боксер Александр Усик, мабуть, забув про правила поведінки на об’єктах залізниці та сів на колію заради оригінальної світлини для соцмереж. Олександре, серед залізничників теж багато Ваших фанів, але правил важливо дотримуватися. Бережіть себе і нерви машиністів!", – зазначили в Укрзалізниці.

У дописі попросили Усика більше не порушувати правила та бути прикладом для прихильників. Також представники залізниці побажали йому вдалої підготовки до майбутнього бою з Ентоні Джошуа.

"І нехай кулаки будуть такими ж міцними, як рейки Укрзалізниці", – не обійшлось і без чудового порівняння, однак коментаторів більше схвилював стан самої залізниці та курйозність особи Усика.

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