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Укрзалізниця потішила новинами про зарядку гаджетів: зручно і безкоштовно
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Вокзали та потяги в Україні нарешті потішать мандрівників оснащенням для зарядки гаджетів. В Укрзалізниці також нагадали про важливий момент такого комфорту.
На офіційній сторінці Укрзалізниці в соцмережі Facebook повідомили про новинку на вокзалах, якою невдовзі зможе користуватись кожен охочий. Йдеться про появу розеток з USB-портами, щоб можна було спокійно заряджати гаджети.
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До того ж, представники компанії нагадали, що зараз у потягах та на залізничних станціях є розетки. Ще у 2017 році було прийнято рішення про те, що вони є абсолютно безкоштовними, тому ви можете спокійно користуватися ними.
"Якщо у вас вимагатимуть за це кошти, обов’язково повідомте наш контактний центр: 0 800 503 111", — наголосили УЗ.
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