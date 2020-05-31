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Укрзалізниця почала продаж квитків ще на шість поїздів далекого прямування

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Укрзалізниця почала продаж квитків ще на шість поїздів далекого прямування - фото 1

В "Укрзалізниці" відкрили продажу квитків ще на шість поїздів далекого прямування у західному напрямку України. Читайте далі та дізнайтеся поповнений список маршрутів.

Про нові відкриті напрямки потягів Укрзалізниці заявив виконуючий обов'язки голови правління компанії Іван Юрик.

Більше тут: Укрзалізниця відкрила продаж квитків на поїзди: перелік напрямків

Поїзди на нових шести напрямках почнуть курсувати з 4 червня 2020 року.

Так, продаж квитків відкритий на такі поїзди:

  • №1/2 сполученням Івано-Франківськ – Костянтинівка (через день, з Івано-Франківська – з 4 червня по парних числах, з Костянтинівки – з 5 червня по непарних);
  • №7/8 Київ – Івано-Франківськ (щодня з 4 червня);
  • №749/750 Київ – Івано-Франківськ (щодня, з Києва – з 4 червня, з Івано-Франківська – з 5 червня);
  • №29/30 Київ – Ужгород (щодня, з Києва – з 4 червня, з Ужгорода – з 5 червня);
  • №98/97 Ковель – Київ (через день, з Ковеля – з 3 червня по непарних, з Києва – з 4 червня по парних);
  • №772/771 Хмельницький – Київ (щодня, з 4 червня).

З урахуванням цих поїздів уже відкрито продаж квитків на 35 потягів далекого прямування, причому, відповідно до розпорядження Кабміну, у вагонах доступна лише половина місць.

Читайте також: Коростишівський кар'єр на Житомирщині: ідеальне місце для відпочинку на вихідних

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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