Укрзалізниця почала продаж квитків ще на шість поїздів далекого прямування

В "Укрзалізниці" відкрили продажу квитків ще на шість поїздів далекого прямування у західному напрямку України. Читайте далі та дізнайтеся поповнений список маршрутів.

Про нові відкриті напрямки потягів Укрзалізниці заявив виконуючий обов'язки голови правління компанії Іван Юрик.

Більше тут: Укрзалізниця відкрила продаж квитків на поїзди: перелік напрямків

Поїзди на нових шести напрямках почнуть курсувати з 4 червня 2020 року.

Так, продаж квитків відкритий на такі поїзди:

№1/2 сполученням Івано-Франківськ – Костянтинівка (через день, з Івано-Франківська – з 4 червня по парних числах, з Костянтинівки – з 5 червня по непарних);

(через день, з Івано-Франківська – з 4 червня по парних числах, з Костянтинівки – з 5 червня по непарних); №7/8 Київ – Івано-Франківськ (щодня з 4 червня);

(щодня з 4 червня); №749/750 Київ – Івано-Франківськ (щодня, з Києва – з 4 червня, з Івано-Франківська – з 5 червня);

(щодня, з Києва – з 4 червня, з Івано-Франківська – з 5 червня); №29/30 Київ – Ужгород (щодня, з Києва – з 4 червня, з Ужгорода – з 5 червня);

(щодня, з Києва – з 4 червня, з Ужгорода – з 5 червня); №98/97 Ковель – Київ (через день, з Ковеля – з 3 червня по непарних, з Києва – з 4 червня по парних);

(через день, з Ковеля – з 3 червня по непарних, з Києва – з 4 червня по парних); №772/771 Хмельницький – Київ (щодня, з 4 червня).

З урахуванням цих поїздів уже відкрито продаж квитків на 35 потягів далекого прямування, причому, відповідно до розпорядження Кабміну, у вагонах доступна лише половина місць.

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