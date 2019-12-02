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Нова пошта перейшла на оновлений графік роботи

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Нова пошта змінила графік роботи - фото 1
Нова пошта змінила графік роботи / radiosvoboda

В грудні Нова пошта змінила свій графік роботи. Понад 1900 відділень та кур'єри змінили режим роботи в неділю.

Так, обласні та частина районних відділень Нової пошти будуть працювати в неділю на 1 годину довше. А відділення у Києві, Харкові, Одесі, Львові та Дніпрі будуть закриватися аж на 2 години пізніше.

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Відзначається, що зміни відбулися для того, щоб всі охочі встигли відправити і забрати посилки та новорічні відправлення. Що стосується тарифів на новорічні свята, то вони переглядатися не будуть.

"Ми постійно працюємо над тим, щоб наші клієнти отримували швидку доставку і якісне обслуговування кожен день. Незалежно від того, це Чорна п'ятниця чи напередодні Нового року. До періодів активних закупівель в інтернеті, а отже – збільшення кількості доставок, ми завжди готуємося заздалегідь: виводимо на маршрути більше автомобілів, залучаємо додаткових кур'єрів і співробітників у відділення і термінали", – розповіли в Новій пошті.

Нова пошта перейшла на оновлений графік роботи - фото 371619

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Джерело: ubr
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