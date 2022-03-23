Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 23 березня

Укрзалізниця продовжує вивозити людей до безпечних міст та областей, де немає активних бойових дій. Свіжий графік рейсів уже з'явився у мережі.

Так, на своїй сторінці у Facebook Укрзалізниця повідомила про призначені евакуаційні поїзди на 23 березня. Серед них є й міжнародні напрямки.

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Евакуаційні внутрішні потяги на 23 березня

Київ, Дарницький вокзал

8:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів;

17:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів.

Харків

8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;

11:30 – № 209/210 Харків – Івано-Франківськ;

15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.

Дніпро

20:00 – № 234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ

13:00 – № 279/278 Краматорськ – Львів;

16:00 – № 285/284 Краматорськ – Львів.

Додатковий рейс вирушить з Одеси до Ужгорода о 22:32.

Важливо! Актуальний графік регулярних поїздів оновлюється щодня близько.

Міжнародні евакуаційні рейси на 23 березня

Польща

5:27 – №7605/7606 Львів – Пшемисль

7:10 – №35/36 Львів – Пшемисль

10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм (квитки оформляти до ст. Ягодин)

12:12 – №7609/7610 Львів – Пшемисль

14:00 – №7623 Львів – Держкордон

17:00 – №7616/7617 Львів – Хелм (квитки оформляти до ст. Ягодин)

19:13 – №67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм

19:55 – №7601/7602 Львів – Пшемисль

Словаччина

11:35 – №8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице (прибуття 13:49)

16:50 №961 Чоп – Чієрна над Тисоу – Кошице (прибуття 18:13)

Угорщина

Протягом дня з інтервалом о 3 годині курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь

12:30 – №33 Мукачеве – Будапешт

16:30 – №32521 Мукачеве – Будапешт

Румунія

23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)

Австрія

14:07 – №749 Київ – Відень

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