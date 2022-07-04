Укрзалізниця оголосила про оперативну зміну маршрутів трьох поїздів

В Укрзалізниці повідомили про термінову зміну потягів у напрямку Полтави. Маршрут відкорегували для трьох поїздів.

Як пише пресслужба Укрзалізниці, сьогодні, 4 липня, через технічні причини потяги не курсуватимуть до Миргорода та Полтави-Київської. Тим часом поїзди їхатимуть через Ромодан, Кременчук та Полтаву-Південну, а час у дорозі збільшився на п'ять годин.

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Рух яких поїздів зазнав змін

№722 Київ – Харків;

№22 Львів – Харків;

№150 Чернівці – Полтава.

Крім цього, Укрзалізниця організувала підвезення всіх пасажирів електричками та автобусами зі станцій Миргород і Полтава-Київська, а також оперативні пересадки на поїзд №150 до Полтави та поїзд №22, що прямує до Харкова зі станції Ромодан.

У компанії наголошують й про інші зміни, які варто врахувати пасажирам:

потяг №723 Харків — Київ відправиться з Харкова орієнтовно о 18:00;

рейс №45/46 Харків — Ужгород та двогрупний поїзд №130/150 до Львова проведуть у дорозі орієнтовно на 6 годин довше через об'їзний маршрут;

пасажирів з Полтави-Київської запрошуємо скористатися автобусним трансфером до Полтави-Південної.

Зауважте! Усю оперативну інформацію щодо затримок та змін можна дізнатися за посиланням.

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