В українських потягах може з'явитися інтернет від Starlink до кінця 2022 року

Інтернет від Starlink вже працює, то може з'явитися і в "Укрзалізниці" до кінця 2022 року. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Проєкт інтернету від Starlink в потягах вже протестували в пілотному режимі. Про це повідомив Юрій Щиголь, керівник Держспецзв'язку, виданню Liga.Tech.

І ще: Укрзалізниця визначила ТОП 5 найкращих залізничних вокзалів

Відомо, що Starlink – це глобальна система супутникового зв'язку від компанії SpaceX. Ілон Маск надав Україні Starlink з метою забезпечити зв'язком ті місця, де з'єднання було ненадійний або повністю відсутнім.

"Коли після тестування звʼязалися з технічними фахівцями Starlink і показали, як це працює, навіть вони здивувалися, що ми змогли так застосувати Starlink. За технічними характеристиками він не повинен працювати на таких швидкостях. Але працює й надає послуги", – заявив керівник Держспецзв'язку.

До теми: Найпопулярніші поїзди Укрзалізниці з початку літа: перелік маршрутів