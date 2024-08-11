Користувачі YouTube Premium можуть отримати дуже корисну функцію: спробуйте її

Ви коли-небудь помічали, що засинаєте під відео на YouTube, а прокидаєтеся через кілька годин з історією, заповненою автоматичним відтворенням наступного відео, яке повторюється раз за разом?

Тоді вам, мабуть, потрібен таймер сну, і, на щастя, YouTube тепер пропонує саме таку функцію. Про це GSMArena.

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Але він доступний лише для передплатників YouTube Premium. І це експериментальна тестова функція. І, мабуть, найприкріше те, що тест триватиме лише до 2 вересня. Після цього функція може з'явитися на YouTube як така, позбувшись своїх експериментальних тренувальних коліс, або ж вона може зникнути назавжди, ніхто не може сказати на цей момент.

Якщо ви підписані на Premium і хочете протестувати таймер сну, перейдіть на цю сторінку та увімкніть його. Після цього, відкривши YouTube на телефоні або комп'ютері, ви зможете перейти до меню налаштувань під час відтворення відео, щоб встановити таймер сну на бажаний інтервал часу, після якого відтворення має зупинитися. Це так само просто, як і це. Будемо сподіватися, що це не буде одноразовим експериментом і отримає подальше життя.

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