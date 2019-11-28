Укрзалізниця анонсувала підвищення тарифів у 2020 році

У 2020 році Укрзалізниця планує підвищити тарифи як на вантажні, так і на пасажирські перевезення. Відтак, готуйтесь до того, що квитки з нового року знову здорожчають!

Про прагнення Укрзалізниці свідчить проєкт фінансового плану підприємства на наступний рік, який воно представило в Американській торговельній палаті.

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Планується, що квитки на пасажирські перевезення подорожчають на 21,9% – тарифи будуть підвищуватися на 2% щомісяця з 1 березня 2020 року. Водночас компанія продовжить програму з оновлення парку пасажирських складів. Усього на оновлення рухомого складу планується виділити 5,6 млрд грн, 3,3 млрд грн з них – на капітальне будівництво, 836 млн грн – на капітальні ремонти.

Вартість квитків знову зросте

У проєкті є й інші планові показники підприємства:

Обсяг пасажирських перевезень у 2020 році повинен збільшитися на 1,5%. Найбільше збільшення перевезень пасажирів очікується в міжнародному сполученні – на 10,1%, тоді як у внутрішньому прогнозується зростання на 1,2%, а приміському – 0,9%.

Прибутки УЗ у 2020 році повинні скласти 105,2 млрд грн, збільшившись на 13% у порівнянні з показником 2019 року. Прибутки від вантажних перевезень у 2020 році повинні скласти 82,9 млрд грн (зростання на 14%), пасажирських – 8,9 млрд грн (зростання на 8%), додаткового виробництва – 9,1 млрд грн (зростання на 10%), інші операційні доходи – 2,1 млрд грн (зростання на 32%).

Чистий прибуток у 2020 році прогнозується на рівні 1,3 млрд грн, що на 71,1% менше плану на 2019 рік або на 62% менше очікуваного показника за підсумками поточного року.

Нагадаємо, на початку місяця "Укрзалізниця" ділилася свіжою статистикою: на кінець жовтня вже 60% усіх квитків продавалися онлайн, а з початку 2019 року таких було продано понад 25 млн квитків.

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