Укрпошта зупинила продаж марки "Російський корабель": скільки екземплярів купили українці

В Укрпошті оголосили про припинення продажу легендарних марок із російським військовим кораблем у відділеннях. Проте є ще шанс отримати марку.

Про те, що марка "Російський військовий корабель іди на…уй" більше не продаватиметься у фізичних відділеннях Укрпошти повідомив керівник поштового оператора Ігор Смілянський у Facebook. Усього вдалося реалізувати близько 700 тисяч примірників.

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Однак охочі ще зможуть придбати марку онлайн. Для інтернет-магазину виділили ще 100 тисяч екземплярів.

Щоб все було чесно та прозоро, 100 000 марок будуть виділені на інтернет-магазин. І починаючи з четверга, у нашому інтернет-магазині зможуть придбати марки (2 листи на 1 замовлення) ті, хто раніше зробив замовлення у перші дні, а з п'ятниці будь-які клієнти в Україні або за її межами. Таким чином, ще понад 8300 клієнтів зможуть отримати марки, – додав Смілянський.

Решту тиражу буде надіслано Укрпоштою офіційним делегаціям, музейним фондам, а також для міжнародних зобов'язань у рамках BBC. Також отримати марку зможе кожен працівник компанії.

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