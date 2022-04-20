Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Укрпошта зупинила продаж марки "Російський корабель": скільки екземплярів купили українці

  • 159
Укрпошта зупинила продаж марки "Російський корабель": скільки екземплярів купили українці - фото 1

В Укрпошті оголосили про припинення продажу легендарних марок із російським військовим кораблем у відділеннях. Проте є ще шанс отримати марку.

Про те, що марка "Російський військовий корабель іди на…уй" більше не продаватиметься у фізичних відділеннях Укрпошти повідомив керівник поштового оператора Ігор Смілянський у Facebook. Усього вдалося реалізувати близько 700 тисяч примірників.

І ще: Мемомет: Reface запустив додаток для створення проукраїнських мемів

Однак охочі ще зможуть придбати марку онлайн. Для інтернет-магазину виділили ще 100 тисяч екземплярів.

Щоб все було чесно та прозоро, 100 000 марок будуть виділені на інтернет-магазин. І починаючи з четверга, у нашому інтернет-магазині зможуть придбати марки (2 листи на 1 замовлення) ті, хто раніше зробив замовлення у перші дні, а з п'ятниці будь-які клієнти в Україні або за її межами. Таким чином, ще понад 8300 клієнтів зможуть отримати марки, – додав Смілянський.

Решту тиражу буде надіслано Укрпоштою офіційним делегаціям, музейним фондам, а також для міжнародних зобов'язань у рамках BBC. Також отримати марку зможе кожен працівник компанії.

Читайте також: Індекс борщу: ось наскільки зросла вартість продуктів в Україні за час війни

пропозиції партнерів
Новини