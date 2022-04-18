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Мемомет: Reface запустив додаток для створення проукраїнських мемів
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В Україні з'явився застосунок для створення жартівливих картинок, які можна поширювати в мережі. Користувачі зможуть висміювати росіян та робити локальні українські меми.
Розробники української компанії Reface зазначають, що створили цей додаток, щоб кожен українець міг легко перетворити свої почуття у гумор та підтримати Україну на мемно-інформаційному фронті.
І ще: Чим відрізняється російський і український сухпайки: Дурнєв зробив огляд армійської їжі
Нам потрібно ще більше мемів! Завантажте застосунок Мемомет для Android та ioS.
"Гумор – частина українського культурного коду, який ми пишемо просто зараз. Напевно, це перша війна у світі з такою кількістю мемів і цілющих жартів", – розповідає Дмитро Швець, СЕО Reface.
Мемомет пропонує користувачам багато шаблонів, які будуть оновлюватися та додаватися з часом. Зараз у доступі є такі фони, як автобусна зупинка в Чорнобаївці, дорожні знаки, довгий стіл путіна тощо; серед персонажів можна обрати Зеленського, Арестовича, Кіма, путін, лавров, шойгу тощо; з атрибутів війни можете додати у свій мем джавеліни, трактори, корабель та інші картинки.
Для того, щоб створити мем, вам потрібно:
- Завантажити зображення або обрати з вже доступних. Або кілька зображень.
- Далі нейромережа розпізнає людей та об'єкти й вирізає картинку за контуром.
- Після цього потрібно обрати фон або додати новий.
- Додайте підпис, цитату, фразу тощо.
- Збережіть готовий мем та поширюйте його у соцмережах.
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