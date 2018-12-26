Укрпошта змінить систему тарифів на посилки

З 1 січня 2019 року Укрпошта скасує доплату за доставку відправлень у село.

Тепер вартість посилок взагалі не буде залежати від місця їх відправлення або отримання. Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури.

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У відомстві заявили, що економія за кожне відправлення в сільську місцевість для клієнтів складе 12 гривень. "Укрпошта для посилок не рахує об'ємну вагу, тільки фізичну, і з початку року спрощує параметри відправлень", – йдеться в повідомленні.



З 1 січня для Експрес і Стандарт буде єдиний розмір найбільшої сторони відправлення – до 70 см. До 31 грудня 2018 року для Експрес проміжний розмір становив 35 см, для Стандарт – 50 см. При цьому найдешевша доставка Укрпошти Стандарт стане ще доступніша – з початку року буде зменшено оціночну вартість з 1,2% (не менше 3 грн) до 1% (не менше 1 грн).

Укрпошта змінить систему тарифів на посилки

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