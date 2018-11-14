Доброзичливий поштар підкорив Reddit

Користувачів розчулив добрий поштар, який не просто не боїться собак, а й обожнює їх.

На платформі Reddit користувач з ніком MJNau поділився милим відео, яке зняв на своєму подвір'ї. За короткий час допис опинився у трендах, зібравши понад 100 тис. переглядів за 7 годин, а також більш як 1,5 тис. коментарів. А все тому, що на ролику можна побачити, як поштар підходить до веранди, залишає посилку та чекає кілька секунд, поки його побачать собаки. Тоді ще трішки часу чоловік приділяє тому, щоб просто погладити пухнастиків, а потім йде до наступного будинку.

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