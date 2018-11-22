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Чому не варто злити поштарів: відеофакт

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Чому не варто злити поштарів: відеофакт - фото 1
Чому не варто злити поштарів: відеофакт

У мережі показали, яким буває поганий день поштарів, і ось чому їх не варто злити.

На платформі Reddit користувач з ніком bananabread5 поділився відео зі своїм поштарем, у якого видався невдалий день. Ролик з камер спостереження біля дому опинився у трендах, адже за 10 годин його побачили понад 44 тис. користувачів, а ще більш як 1,1 тис. залишили коментарі. Річ у тому, що чоловік спокійно взяв посилку та відніс під двері, однак по дорозі назад щось пішло не так і він зачепився за дерево. Після цього поштар вирішив помститись гілці та просто відламав її. Не жартуйте з поштарями!

І ще: Доброзичливий поштар підкорив Reddit

Going to go out on a limb and say my mailman had a bad day! from r/Unexpected

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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