6 символів війни, які додають українцям віри у перемогу

Вже понад 5 місяців українці борються за свою незалежність та майбутнє з російськими загарбниками, які вдерлись в нашу країну та знищують все, до чого торкаються. Але навіть у такий складний час є символи, які надихають не втрачати віру у перемогу.

Поки рф штучно створює символи, які мали б додавати мотивації своїй армії та народу, то в українців за місяці повномасштабної війни з'явились власні, які справді показують незламність у реальності, а не лише в голові хворих пропагандистів. У Центрі стратегічних комунікацій SPRAVDI зібрали 6 ключових символів війни, які стали для українців натхненням до перемоги над окупантами.

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Кожен з цих символів не був нав'язаний нам згори. Хіба можна порівняти їх щирість і силу з лихою літерою Z, якою кремль обмалював усю росію? Ні, саме тому ми воюємо за правду і добро, а зло на наших землях приречене на поразку, - зауважують у повідомленні.

Символи війни, які надихають українців на перемогу

1. "Доброго вечора, ми з України"



Ну і як тут забути про трек PROBASS ∆ HARDI з цією фразою, який став дуже популярним на різних платформах, хоч вийшов ще у 2021 році.

2. "Ой у лузі червона калина"

Хто б міг подумати, що ця пісня стане відкриттям для багатьох українців і навіть приверне увагу всього світу. Навіть іноземці намугикують відому композицію, а в соцмережах змагаються, хто знає більше рядків.

3. Джавеліни та Байрактари

4. Напрям для російських військових кораблів і не тільки

5. Вцілілий керамічний півник у Бородянці

6. Зірка ДСНС та улюбленець українців пес Патрон

Додамо, що цей песик ще й надихнув чимало українців завести собі пухнастого друга. Також він допомагає дорослим та дітям, пояснюючи базові правила безпеки, якщо десь поблизу є незрозумілий предмет. Ну і хто ж може бути не в захваті від Патрона? Це майже неможливо!

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