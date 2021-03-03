Укрпошта випустила перші в історії України марки у жанрі НЮ: фото

Укрпошта з 5 березня вводить в обіг серію марок з оголеними тілами під назвою Її величність - Жінка. Церемонія спецпогашення марок відбудеться у Національному музеї Тараса Шевченка.

Перший випуск прикрасять роботи Тараса Шевченка "Одаліска" (1840 рік) і українського художника-графіка Андрія Чебикіна "Енергія II" (1991 рік). Тираж кожної марки складе 130 тисяч примірників. До них також випущені конверти Перший день і картмаксимуми.

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Нова серія марок не тільки поповнить колекції українських філателістів, ставши одним з найулюбленіших вишукано-пікантних експонатів, але й додасть художню естетику поштовим відправленням, – йдеться у пресреліз Укрпошти.

Вартість листа з марками – 81,00 гривня (9 марок номіналом V), конверта – 4 гривні, картки – 4 гривні. Вартість конвертів зі спецпогашенням і картмаксимумом становить 18,8 гривні.

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