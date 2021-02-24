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Магнітні бурі у березні 2021: календар, коли небезпечні дати в Україні
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Березень 2021 відзначиться однією магнітною бурею, яка може негативно вплинути на організм людини. Цю бурю відчують і в Україні. Підготували для вас календар усіх дат, коли магнітне поле Землі впливатиме на самопочуття у березні!
У березні 2021 року очікується магнітна буря, яка буде істотно відчутна в Україні та світі. Одна з магнітних бур буде досить тривалою та потужною, тож матиме вплив на самопочуття метеочутливих людей. Бурю варто очікувати в середині місяця. Триватиме магнітна буря кілька днів.
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Дізнайтесь, коли ви можете відчути вплив Сонця на собі у березні:
Від 13 березня розпочнеться магнітне коливання місяця. За потужністю ця буря буде досить потужною. Вона може мати незначний вплив на самопочуття: головний біль, неуважність, загальна слабкість. Триватиме це магнітне коливання, яке можуть відчути дуже метеочутливі люди, до 15 березня. Це буде найдовша та найпотужніша магнітна буря місяця березня.
|Календар магнітних бур на березні 2021
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Будьте весь час обачні! Пам'ятайте, що у час активних магнітних бур потрібно уважно ставитися до свого стану здоров'я, захищати свій організм від сонячного впливу та робити все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб, якщо вони у вас є. Медики також рекомендують зменшити у раціоні кількість нездорової їжі та алкоголю. До слова, ваше самопочуття можуть покращити легкі фізичні вправи!
Поради, як пережити магнітні бурі у березні 2021:
- Спіть не менше 7 годин. Сон дуже важливий у такий період буремний період.
- Додайте у щоденне харчування сезонні фрукти та овочі. Організм має отримувати достатньо вітамінів та мінералів.
- Пийте багато води й орієнтуйтеся на відчуття голоду та спраги.
- Не вживайте кофеїну та спиртного. Вони можуть погіршити ваше самопочуття.
- Проконсультуйтеся з лікарем щодо ваших хронічних захворювань.
- Додайте у розклад дня спорт або ж активний відпочинок. Така допомога впливає і морально, і фізично.
- Слухайте улюблене Радіо МАКСИМУМ і не забувайте про гарний настрій щодня!
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