Цитати Любомира Гузара: вислови кардинала про життя, віру та Україну

26 лютого 1933 року народився Любомир Гузар! Слова глави УГКЦ підкорили не одного християнина, тож ми зібрали для вас найзнаковіші фрази Блаженнішого Любомира про різне: любов, Бога, людей тощо.

26 лютого – День народження Блаженнішого Любомира Гузара. На жаль, його не стало у 2017 році, на 84 році життя. Проте кардинала Гузара знають далеко за межами України, адже його звернення до вірян влучали у саме серце. Він став знаковою персоною свого часу – його інтерв'ю та виступи розбирають на цитати. Ось кілька найвідоміших висловів Любомира Гузара.

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Цитати Любомира Гузара про віру, Бога та церкву

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Вірити – це значить у всьому впізнавати Бога й Боже, розуміти, що все, що діється довкола, – не випадковість, а прямий наслідок Божого бажання.

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Церква має одну ціль – освячувати. А не пхатися ані в політику, ані в щось інше. Освячувати, в будь-яких обставинах говорити людям про Бога, заохочувати жити по-божому – оце завдання церкви. Якщо церква починає загравати з політикою, це для церкви є фатально. Вона програє.

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Бог випробовує нас через різні обставини. Якщо ми поставимо Його на першому місці, житимемо за Його законами й будемо Йому довіряти, то можемо мати оправдану надію на Його поміч.

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Релігія – це не знання про Бога. Релігія – це зустріч із Богом. Така зустріч може бути лише особиста. Чи може бути справжньою зустріч в Інтернеті чи, скажімо, телефоном? Ні. Зустріч – це коли особи зустрічаються фізично, особисто. З Господом Богом все так само. Спілкування з Ним не має бути механічним, масовим.

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Господь створив нас вільними. Ніхто так не шанує нашої свободи, як Бог. Але ми не маємо відваги бути вільними. Бо бути вільним – це означає бути відповідальним. Ми говоримо про свободу, тішимося свободою, бажаємо свободи, підкреслюємо своє бажання свободи, але насправді боїмося її.

Цитати Любомира Гузара про щастя, любов і життя

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Кожний із нас, окрім основного дару – життя, одержує багато інших дарів: покликання, таланти тощо, одержує щось на дорогу життя. Нам треба усвідомити собі дуже одну велику правду, а саме: ми одержуємо справді дуже багато дарів від Бога, але не лише для нашої вигоди чи користи, а й для добра ближніх.

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Ви дуже сильні, якщо бажаєте добра, якщо стараєтеся, якщо гуртуєтеся, якщо намагаєтеся спільно творити добро, жити чесно, жити творчо.

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Любити – це дуже гарна річ, але набагато важливіше є бути свідомим, що я є любленим.

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Нам не можна і не треба втрачати надії на кращі часи. Замість того, аби зневіритися – беріться до роботи.

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Ясну відповідь "бути собою" важко втілити. Це вимагає зусилля, розуміння гідності, труду. Щоб бути щасливим, треба бути добрим, і це потребує кропіткої праці. Ми щодня мусимо робити вибір. Немає легкого шляху бути собою. Але бути собою – це єдиний гідний шлях.

Цитати Любомира Гузара про людей, Україну та Батьківщину *** Любов до України – це прекрасний слоган. Можна говорити палкі слова про любов до України: це ні до чого не зобов'язує. А любити треба українців, жителів цієї країни – це є любов до України. *** Не можна забувати, що ми всі колись були молодими й про нас також старші казали, що ми нічого не варті, бо не такі, як вони. Якраз навпаки – молоді люди назагал є ідеалістами, бажають кращого. Тільки часто ми залишаємо їм такий світ, в якому нелегко жити. *** Наш народ має духовну силу здобути остаточну перемогу. Цю силу треба використати: відректися корупції, забезпечити рівність прав, навчити тих громадян, які ще цього не зробили, служити ближнім, а не тільки собі. Ніхто з тих, хто ще не став на шлях до перемоги, не може виправдати себе, кажучи, що це понад мої сили. *** Нам треба дуже багато працювати над собою, і серйозно працювати. І не дбати кожному виключно про свою кишеню, але дбати про загальне благо – тоді всім нам буде добре. А є ще дуже багато людей у нас, які готові за гріш продати душу, на жаль. Багато з них це робить, продають себе за гріш. Але Бог дасть, може, що будемо крок за кроком це очищувати. Нам потрібно дуже солідного духовного очищення. *** Багато хто думає, що мир – то відсутність війни. Але мир є це дещо більше. Мир – ще й добрі стосунки між людьми, коли ми не брешемо один одному, не шукаємо вигоду, не бажаємо зла. Мир треба нести кожного дня, кожного дня треба налагоджувати контакти між людьми, шукати доброго спілкування.

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