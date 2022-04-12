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війна

Укрпошта випустила нову марку про "русский корабль": вже можна купити

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Укрпошта випустила нову марку про "русский корабль": вже можна купити - фото 1

Укрпошта випустила нову марку "Русский военный корабль, иди на...!". Це перша марка України, яка з'явиться в умовах воєнного стану. Читайте далі та дізнайтеся, як і де її можна придбати.

Попередньо Укрпошта проводила народне голосування у соцмережах за найкращий ескіз марки за тематикою "Русский военный корабль, иди на...!" Серед усіх робіт українці віддали найбільше голосів за картину Бориса Гроха – 1756 із 8000 користуваців підтримали саме цей ескіз.

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Укрпошта повідомляє, що марка "Русский военный корабль, иди на...!" вже буде доступною для купівлі у відділеннях з 12 квітня.

Укрпошта випустила нову марку про 'русский корабль': вже можна купити - фото 503078

Також відомо, що випускатимуть дві художні поштові марки. Одна марка буде валідна для оплати поштових відправлень по Україні. Її номінал F – це еквівалент 23 грн. Другу марку використовуватимуть для оплати листів та листівок, які надсилають за кордон. Її номінал W – це еквівалент 1,5 американські долари. Національний поштовий оператор повідомляє, що до поштового випуску також входить конверт.

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