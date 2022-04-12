Планета Кіно створила попкорн зі смаком перемоги

Українська мережа кінотеатрів "Планета Кіно" створила NFT-попкорн та представила шість смаків. Можете придбати цифровий смаколик та допомогти ЗСУ.

На платформі OpenSea можна придбати віртуальний попкорн на аукціоні за 0,1 ETH (це приблизно 330 доларів). Усі зібрані кошти передадуть на допомогу ЗСУ.

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Російський корабель, паляниця, смузі від Бандери, український Крим, сталевий характер Зеленського та мужність ЗСУ – це 6 унікальних смаків NFT-попкорну. Мережа кінотеатрів організувала благодійний аукціон на підтримку ЗСУ. Він триватиме до 14 квітня. Стартова ціна токену – 0.1 ETH, але ставки ростуть. Після закінчення аукціону визначать 6 переможців та нових власників NFT-попкорну.

"Ми беззаперечно віримо в перемогу, тому кожен, хто придбає наш унікальний попкорн, отримає довічний абонемент до планетки з безплатним попкорном будь-якого розміру та смаку кожного відвідування кінотеатру. Ми відновимо роботу усіх кінотеатрів після перемоги України", – розповідають у Планеті Кіно.

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