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Укрпошта випустила благодійну марку із псом Патроном: як вона виглядає та де можна купити

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Укрпошта випустила благодійну марку із псом Патроном: як вона виглядає та де можна купити - фото 1

Укрпошта представила чергову патріотичну марку. Це вже шоста за рахунком марка на воєнну тематику. На цей раз вона присвятила псу-саперу Патрону.

Презентація марки відбулася сьогодні, 1 вересня. На заході, який пройшов під час першого дзвона в зі шкіл Ірпеня, були присутні голова Укрпошти Ігор Смілянський, президент України Володимир Зеленський та сам Патрон.

До слова: Стало відомо, скільки грошей отримала Укрпошта від продажу марок в онлайн-магазинах

Коли чуємо слово Патрон, згадуємо найвідомішого сапера України. Тепер цьому чотирилапому улюбленцю дітей та дорослих присвячені й нові благодійні поштові марки, – зазначив Зеленський.

Укрпошта випустила благодійну марку із псом Патроном: як вона виглядає та де можна купити - фото 512425

Де можна купити марку з псом Патроном

  • у відділеннях Укрпошти;
  • інтернет-магазин Укрпошти;
  • ROZETKA;
  • Kasta;
  • Prom;
  • для іноземців – Amazon та eBay.

Тираж марки – один мільйон екземплярів, а лист (8 марок) продається за 248 гривень (64 гривень – на благодійність). Крім самих марок, випущено конверти та листівки. Таким чином, з продажу цієї благодійної продукції в Укрпошті планують зібрати понад 60 мільйонів гривень. Кошти направлять на потреби українських саперів та допомогу тваринам.

Укрпошта випустила благодійну марку із псом Патроном: як вона виглядає та де можна купити - фото 512428
Укрпошта випустила благодійну марку із псом Патроном: як вона виглядає та де можна купити - фото 512426

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