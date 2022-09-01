Укрпошта випустила благодійну марку із псом Патроном: як вона виглядає та де можна купити

Укрпошта представила чергову патріотичну марку. Це вже шоста за рахунком марка на воєнну тематику. На цей раз вона присвятила псу-саперу Патрону.

Презентація марки відбулася сьогодні, 1 вересня. На заході, який пройшов під час першого дзвона в зі шкіл Ірпеня, були присутні голова Укрпошти Ігор Смілянський, президент України Володимир Зеленський та сам Патрон.

До слова: Стало відомо, скільки грошей отримала Укрпошта від продажу марок в онлайн-магазинах

Коли чуємо слово Патрон, згадуємо найвідомішого сапера України. Тепер цьому чотирилапому улюбленцю дітей та дорослих присвячені й нові благодійні поштові марки, – зазначив Зеленський.

Де можна купити марку з псом Патроном

у відділеннях Укрпошти;

інтернет-магазин Укрпошти;

ROZETKA;

Kasta;

Prom;

для іноземців – Amazon та eBay.

Тираж марки – один мільйон екземплярів, а лист (8 марок) продається за 248 гривень (64 гривень – на благодійність). Крім самих марок, випущено конверти та листівки. Таким чином, з продажу цієї благодійної продукції в Укрпошті планують зібрати понад 60 мільйонів гривень. Кошти направлять на потреби українських саперів та допомогу тваринам.

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