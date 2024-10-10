Укрпошта планує доставляти товари з Amazon до України

"Укрпошта" планує угоду з поштовою службою США (USPS), яка дозволить українському оператору доставляти товари з Amazon та інших американських маркетплейсів в Україну.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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За словами Смілянського, Україна вже досягла домовленості зі Штатами щодо доставки дрібних пакетів. Водночас наразі тривають переговори про посилки, результати яких гендиректор Укрпошти сподівається досягти до 1 січня 2025 року.

Я щойно повернувся із США і можу запевнити: ми проводимо досить активні перемовини з USPS (поштова служба США, яка надає послуги з обробки та доставки пошти фізичним та юридичним особам на території країни та за її межами ). Тільки-но нам вдасться укласти угоду, Amazon відкриється для України, – розповів він.

Він зазначив, що планує укласти цю угоду в листопаді, щоб була змога технологічно підготуватися. Якщо угода з USPS буде підписана, то в Україні з'являться усі великі маркетплейси, які поки що недоступні. USPS працює з ними всіма.

Мені хотілося б, щоб у 2025 році ця угода вже працювала. В ідеалі, звісно, було б добре укласти цю угоду в листопаді, щоб була змога технологічно підготуватися. Тому такі плани є, і робота в цьому напрямі триває, – сказав він.

За словами гендиректора Укрпошти, товари з Amazon доставлятимуть через Велику Британію. Спочатку вони прибуватимуть до Лондона, а потім за один день потраплятимуть до України.

Amazon

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