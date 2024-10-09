Epic Games здобула велику перемогу проти Google в американському суді

Минулого тижня Epic подала новий позов проти Google та Samsung до Північного округу Каліфорнії за обмеження доступу до сторонніх магазинів додатків на пристроях Android.

Суд досить швидко виніс рішення на користь Epic і зобов'язав Google реструктуризувати свій Play Store, щоб дозволити стороннім магазинам додатків доступ до всього каталогу додатків. Про це пише видання GSMArena.

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Ця подія відбулася майже через десять місяців після того, як той самий суд постановив, що Google є монополістом на ринку дистрибуції додатків для Android та послуг з виставлення рахунків через додатки.

Тепер Google буде змушений дозволити стороннім магазинам додатків бути видимими для громадськості в Play Market та вільно працювати. Це означає, що користувачі зможуть завантажувати власний магазин Epic Games Store та інші сторонні магазини безпосередньо з Google Play без сумнозвісних "невідомих додатків", які з'являлися раніше.

Є й інші зміни, але ми повинні ще раз уточнити, що вони поки що будуть застосовуватися тільки в США з 1 листопада і протягом визначеного терміну в три роки.

Розробники можуть обійти білінгову систему Google Play (і 30% податок на додатки) та інформувати користувачів про альтернативні способи оплати. Крім того, розробники зможуть вільно посилати користувачів на варіанти завантаження за межами Play Store. Важливо також зазначити, що розробники можуть відмовитися від цих змін, якщо захочуть.

Рішення суду також прямо забороняє Google пропонувати виробникам пристроїв або операторам зв'язку гроші або привілеї в будь-якій формі, щоб утримати їх від попередньої інсталяції сторонніх магазинів додатків на пристрої. Google також не має права зв'язуватися з розробниками, щоб перешкодити їм запускати додатки в конкуруючих магазинах додатків.

Google буде дозволено впроваджувати "розумні заходи безпеки" при відкритті Play Store, а також стягувати плату за ці послуги. Суперечки у цих справах розглядатиме спеціалізований технічний комітет, призначений Google та Epic.

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Лі-Енн Малхолланд, віцепрезидент Google з регуляторних питань, вже підтвердила, що її компанія планує подати апеляцію на рішення суду, тож ми можемо очікувати на подальший розвиток подій у цій сазі.