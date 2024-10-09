Роботодавці бідкаються: покоління Z просить батьків шукати для них роботу

Молоду робочу силу вкотре звинуватили в тому, що вона має право на отримання роботи: британський бос сантехнічної компанії звинувачує так зване найлінивіше покоління в тому, що їхні батьки телефонують потенційним роботодавцям, щоб знайти їм місце роботи.

Як повідомляє Daily Mail, сантехнік Ден обмовився про своє нібито одкровення під час дзвінка на "Шоу Джеймса О'Брайена" на радіостанції LBC.

Читайте також: Більшість компаній не зможуть компенсувати співробітникам підняття військового збору

У мене сантехнічна компанія, і нас тут працює вісім або дев'ять людей, – сказав 29-річний абонент 52-річному О'Брайену. – Ми отримуємо заявки від молодого покоління, але вони ніколи не звертаються самі, це завжди їхні батьки.

"Вони не шукають роботу. Вони не хочуть бути сантехніками або учнями, – продовжує він. – Вони не готові робити те, що їм потрібно робити, щоб отримати кваліфікацію".

Цікаво, що нещодавнє опитування, проведене компанією Intelligent, показало, що все більше шукачів роботи в Zoomer приводять на співбесіди мам і тат.

Як ніби виступати в ролі професійного посередника було недостатньо смішно, Ден стверджував, що багато батьків навіть приводять своїх ледачих нащадків на співбесіду, зазначаючи: "Вони не шукають роботу. Вони не хочуть бути сантехніком чи учнем".

Коли ми зустрічаємо цих дітей, вони не хочуть бути там; їм просто сказали бути там,

– заявив розчарований сантехнік.

Як наслідок, ідея найняти молодого сантехніка може здатися нездійсненною мрією.

"Ми не можемо знайти молодих людей віком до 20 років", – нарікає Ден, додаючи, що вони "дуже хороші і працьовиті", але вони є "винятком із правил".

Чому так багато "зумерів" використовують своїх матерів і батьків як "других пілотів" у працевлаштуванні? Британець звинувачує їхню залежність від YouTube і TikTok, які вселяють у них відчуття, що "їм не потрібно ходити на роботу".

Нещодавнє дослідження показало, що приголомшливі 57% представників покоління Z прагнуть бути інфлюєнсерами.



Більша половина покоління Z мріє бути інфлюєнсерами / Фото freepik

Багатьох із тих, хто працює на землі, часто звинувачують у тому, що з ними важко працювати, і це одна з кількох причин, чому роботодавці оголошують мораторій на наймання молодих кандидатів.

Вищезгадане опитування Intelligent показало, що 39% роботодавців активно уникають найму нещодавніх випускників коледжів на посади, для яких вони мають кваліфікацію, а майже половина зізналися, що звільняють нещодавніх випускників.

Однак 20-річні відповіли тим, хто звинувачує їх у лінощах, стверджуючи, що їхнє покоління має чудову трудову етику, але надає перевагу балансу між роботою та особистим життям.

"Аргумент про те, що ми ліниві, вкрай неправильно витлумачений", – сказала 27-річна Еріка Беркетт в інтерв'ю The Post минулого тижня.

Це цікаво: Покращуємо концентрацію на роботі за лічені хвилини з допомогою цих порад

Вона наголосила, що представники її покоління просто не звикли до тієї робочої сили, яка існувала протягом останніх 50 років.