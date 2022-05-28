Укрпошта оголосила конкурс: виберуть найкращу ілюстрацію нової марки

В Укрпошті розповіли про конкурс. У ньому закликають брати участь ілюстратори, художники, дизайнери, а також ті, хто хоче спробувати стати автором ескізу нової марки. Розповідаємо, що для цього треба зробити.

Про оголошення конкурсу Укрпошта розповіла у своєму фейсбуці. Ескіз переможця стане основою марки "Доброго вечора, ми з України!".

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Роботи прийматимуть з 27 травня по 3 червня включно. Причому найкращі роботи в Укрпошті покажуть у соціальних мережах. Там же й користувачі віддаватимуть голос за той малюнок, який сподобається їм найбільше.

Подавайте свої ескізи за цим посиланням. У вас ще є час!

Зверніть увагу на вимоги до ескізів:

малюнок повинен відповідати заданій темі, а також не порушувати морально-етичні норми;

подавати ескіз слід у вигляді малюнка або графічного макета з візуалізацією в електронному вигляді у форматі JPEG, 300 dpi;

один учасник може відправити до 5 ескізів;

якщо використовуються фотоматеріали або тематичні зображення, то вони не мають порушувати авторські права;

якщо ви надсилаєте свою роботу, то автоматично погоджуєтеся, що в разі перемоги підпишете авторський договір, який передбачає передачу виключний майнових авторських прав.

В Укрпошті зазначають, що у попередньому конкурсі взяли участь понад 500 робіт. Малюнок Бориса Гроха став культовим, а також став популярним по всьому світу.

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