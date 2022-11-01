Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Війна Українська музика

"Укрпошта" оголосила голосування за різдвяну марку: які варіанти ілюстрацій

  • 80
Опитування за різдвяну марку від Укрпошти - фото 1
Опитування за різдвяну марку від Укрпошти

"Укрпошта" вже готується до випуску особливої марки до зимових свят. Тож українці мають можливість обрати, що ж буде на ній зображено.

Компанія "Укрпошта" відкрила голосування за ескіз до різдвяної марки, яка вже у грудні надійде у продаж. Про це розповів гендиректор Ігор Смілянський на своєму профілі у Telegram, де й розмістив опитування. Всього українцям пропонують обрати один з 5 варіантів, а результати оголосять вже 4 листопада.

І ще: "Ласкаво просимо до пекла": Укрпошта анонсувала новий конверт та марку

Як виявляється, наші найпопулярніші марки – ті, за які голосує більшість наших громадян та ті, які щось передбачають. Тому наступна марка має бути успішною, бо Новий рік точно наступить після її випуску. І ми всі впевнені, що він буде переможним, як і впевнені в тому, що за переможну марку проголосуєте саме Ви, – зазначив Смілянський.

Варіанти зимової марки від Укрпошти:

№1 Дитячі мрії

'Укрпошта' оголосила голосування за різдвяну марку: які варіанти ілюстрацій - фото 515138

№2 Колядники і український воїн

'Укрпошта' оголосила голосування за різдвяну марку: які варіанти ілюстрацій - фото 515137

№3 Щастя – це бути разом

'Укрпошта' оголосила голосування за різдвяну марку: які варіанти ілюстрацій - фото 515135

№4 Роз’єднані війною

'Укрпошта' оголосила голосування за різдвяну марку: які варіанти ілюстрацій - фото 515134

№5 Під захистом Святого Миколая

'Укрпошта' оголосила голосування за різдвяну марку: які варіанти ілюстрацій - фото 515136

Як проголосувати за різдвяну марку від Укрпошти:

Читайте також: Кримський міст всьо: Укрпошта анонсувала нову марку – фото

пропозиції партнерів
Новини