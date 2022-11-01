"Укрпошта" оголосила голосування за різдвяну марку: які варіанти ілюстрацій

"Укрпошта" вже готується до випуску особливої марки до зимових свят. Тож українці мають можливість обрати, що ж буде на ній зображено.

Компанія "Укрпошта" відкрила голосування за ескіз до різдвяної марки, яка вже у грудні надійде у продаж. Про це розповів гендиректор Ігор Смілянський на своєму профілі у Telegram, де й розмістив опитування. Всього українцям пропонують обрати один з 5 варіантів, а результати оголосять вже 4 листопада.

І ще: "Ласкаво просимо до пекла": Укрпошта анонсувала новий конверт та марку

Як виявляється, наші найпопулярніші марки – ті, за які голосує більшість наших громадян та ті, які щось передбачають. Тому наступна марка має бути успішною, бо Новий рік точно наступить після її випуску. І ми всі впевнені, що він буде переможним, як і впевнені в тому, що за переможну марку проголосуєте саме Ви, – зазначив Смілянський.

Варіанти зимової марки від Укрпошти:

№1 Дитячі мрії

№2 Колядники і український воїн

№3 Щастя – це бути разом

№4 Роз’єднані війною

№5 Під захистом Святого Миколая

Як проголосувати за різдвяну марку від Укрпошти:

Проголосувати за найкращий варіант у Telegram можна за цим посиланням;

Проголосувати за найкращий варіант у Facebook можна за цим посиланням;

Проголосувати за найкращий варіант в Instagram можна за цим посиланням.

Читайте також: Кримський міст всьо: Укрпошта анонсувала нову марку – фото