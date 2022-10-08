Кримський міст всьо: Укрпошта анонсувала нову марку – фото

Бавовна на Кримському мосту стала причиною для українців проявляти креатив не лише у мемах. Укрпошта неймовірно оперативно анонсувала появу нової символічної марки.

Не встигла завершитись пожежа на Кримському мосту, як Укрпошта вже потішила українців новими ефектними марками на цю тему. Про це розповів гендиректор Ігор Смілянський на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

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З нагоди свята Укрпошта випускає нову марку з Кримським мостом чи точніше з тим, що від нього залишиться. Як Ви розумієте, готували її давно разом з художником Юрієм Шаповалом. Там і пральна машинка, і ворожа техніка, і наручники, які Крим розриває з росією, – поділився він.

facebook.com/igor.smelyansky

Поки точна дата випуску невідома, але зовсім скоро Укрпошта повідомить, коли ж марка надійде у продаж. Відзначається, що вона матиме номінал М (міст) та коштуватиме 18 гривень. Всього тираж складе 7 мільйонів, тож цілком можливі нові черги.

Доброго дня не бажатиму, бо він і так прекрасний. Кримський міст – ВСЬО! – додав Смілянський.

facebook.com/igor.smelyansky

facebook.com/igor.smelyansky

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