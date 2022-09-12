"Ласкаво просимо до пекла": Укрпошта анонсувала новий конверт та марку

Укрпошта продовжує створювати особливе маркування для листів та випускати патріотичні марки. Тепер у підприємстві анонсували вихід новинок на військову тематику.

Укрпошта готує новинки для українців, серед яких свіжі марки та особливі конверти з красномовним посланням. Про це розповів гендиректор Ігор Смілянський на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

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Цього місяця ми планували змінити військову тему на культурну, щоб трішки вас розвантажити. Але завдяки нашим ЗСУ відбуваються такі події, що ми не можемо не задокументувати їх так, як це вміє Укрпошта. Ми додали до колекції символічний маркований конверт "Ласкаво просимо до пекла". Думаю, цією фразою можна описати те, що зараз відчувають наші вороги, – повідомив він.

фото: Укрпошта

До того ж, саме цей конверт є першим маркованим за час війни, за який проголосували більше як 200 тисяч українців. Тож в Укрпошті вирішили не зволікати та втілити побажання громадян у реальність.

Ну і нова марка "Тризуб" на конверті, як наш символ, на який орки реагують, як вампіри на часник – особливий рівень захисту, – додав Смілянський, зауваживши, що зовсім скоро новинки з'являться у вільному доступі, а дату оголосять незабаром.

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