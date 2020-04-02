Укрпошта безкоштовно буде доставляти книги і секс-іграшки

Укрпошта під час карантину запускає безкоштовну доставку товарів, за допомогою яких людям буде легше перенести режим самоізоляції. Про це повідомив глава компанії Ігор Смілянський на своїй сторінці в Facebook.

В Укрпошті вирішили розширити поле своєї діяльності і під час карантину буде здійснюватися безкоштовна доставка товарів, які не дадуть нудьгувати на самоізоляції. До таких товарів національна поштова служба відносить книги та інтимні іграшки.

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"Новий місяць, нові завдання, новий клієнтський сегмент. Ширше треба мислити в період кризи", – написав Смілянський. Підпис супроводжує фото дівчини, яка лежить на ліжку і тримає біля себе книгу.

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