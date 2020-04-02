Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Укрпошта безкоштовно буде доставляти книги і секс-іграшки

  • 98
Укрпошта безкоштовно буде доставляти книги і секс-іграшки - фото 1

Укрпошта під час карантину запускає безкоштовну доставку товарів, за допомогою яких людям буде легше перенести режим самоізоляції. Про це повідомив глава компанії Ігор Смілянський на своїй сторінці в Facebook.

В Укрпошті вирішили розширити поле своєї діяльності і під час карантину буде здійснюватися безкоштовна доставка товарів, які не дадуть нудьгувати на самоізоляції. До таких товарів національна поштова служба відносить книги та інтимні іграшки.

І ще: Burger King розкрив рецепти своїх фірмових бургерів: як зробити їх вдома

"Новий місяць, нові завдання, новий клієнтський сегмент. Ширше треба мислити в період кризи", – написав Смілянський. Підпис супроводжує фото дівчини, яка лежить на ліжку і тримає біля себе книгу.

Читайте також: Карантин в Україні посилять: усі нові заборони в одній картинці

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: 10 небанальних запитань про гроші
  • 31 березня, 12:00
  • 1080
Притула рекомендує: ТОП 5 фільмів, які варто подивитись на карантині
  • 26 березня, 20:00
  • 12638
Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин
  • 26 березня, 16:00
  • 997
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне