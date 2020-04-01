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Burger King розкрив рецепти своїх фірмових бургерів: як зробити їх вдома

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Бургер можна приготувати вдома - фото 1
Бургер можна приготувати вдома / pixabay

Мережа швидкого харчування Burger King у Франції поділилась списком інгредієнтів своїх фірмових бургерів. Збережіть собі ці рецепти, аби повторити ресторанні страви в домашніх умовах.

Burger King назвала опублікований рецепт Le Whopper de la quarantaine – "карантинний воппер" (Whopper – це гамбургер, який є головним продуктом цієї мережі швидкого харчування).

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Компанія розкрила складники свого фірмового бургера, але при цьому не вказала їх пропорції. Burger King пропонує людям самотужки скомбінувати улюблені компоненти:

Burger King розкрив рецепти своїх фірмових бургерів: як зробити їх вдома - фото 395500

За рецептом Burger King, у воппер потрібно додати: булочки, червону цибулю, мариновані огірки, кетчуп, котлету з яловичини, майонез, зелений салат та помідори.

Дивіться відео приготування гамбургера своїми руками в домашніх умовах:

Окрім складу популярного воппера, компанія відкрила секрет приготування й інших сендвічів. Отож, для приготування рибного бургера Big Fish треба використати: булочки для гамбургерів, помідори, французькі рибні палички, плавлений сир, соус "Американський бургер" та зелений салат:

Burger King розкрив рецепти своїх фірмових бургерів: як зробити їх вдома - фото 395501

Бургер Big King складається із двох булочок, червоної цибулі, соусу "Американський бургер", котлети з яловичини, плавленого сиру, маринованих огірків та салату:

Burger King розкрив рецепти своїх фірмових бургерів: як зробити їх вдома - фото 395503

Найбільше інгредієнтів потрібно для Steakhouse. У його рецепт входять булочки, помідори, соус барбекю, бекон, майонез, салат, котлета з яловичини, плавлений сир та смажена цибуля:

Burger King розкрив рецепти своїх фірмових бургерів: як зробити їх вдома - фото 395502

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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