У ДСНС оголосили важливе попередження для водіїв

Рятувальники повідомили про погіршення погодних умов та наслідки негоди для водіїв. Детальніше читайте далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що 4 -6 лютого частину країни накриють дощі з мокрим снігом, а також посилиться вітер.

Детальніше: Погода в Україні 4 лютого: похолодання і тумани

"Вдень 4 лютого на Закарпатті, Прикарпатті значний дощ та мокрий сніг, вночі 5 лютого сильний сніг (приріст снігового покриву 10-20, в горах 35-40 см); пориви вітру 15-20 м/с (в горах 25 м/с), хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледиця. 5-6 лютого в центральних областях значний сніг, у східних областях значний сніг з дощем, у південних областях значний дощ з переходом в мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 10-15 см; місцями ожеледь та налипання мокрого снігу; пориви вітру 17-22 м/с, місцями 25 м/с, хуртовини; на дорогах ожеледиця; на Кіровоградщині та Дніпропетровщині сильний сніг, утворення снігового покриву висотою 20-25 см, снігові замети", – йдеться у повідомленні.

Тому не дивно, що 4 лютого на Закарпатті та на Івано-Франківщині втримується значна небезпека сходження лавин 3 рівня.

Як керувати авто під час ожеледиці

Правила керування під час ожеледиці:

Обирайте швидкісний режим, який забезпечить безпеку;

Дотримуйтесь правил дорожнього руху;

Втримуйте дистанцію між машинами при русі в складі колони;

Використовуйте ланцюги та колючки, щоб колеса не ковзали;

Своєчасно змінюйте напрям руху авто під час заносу;

Не забувайте про гальмування під час зміни режиму руху;

Не забувайте про культуру поведінки на дорозі.

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