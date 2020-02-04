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У ДСНС оголосили важливе попередження для водіїв
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Рятувальники повідомили про погіршення погодних умов та наслідки негоди для водіїв. Детальніше читайте далі.
У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що 4 -6 лютого частину країни накриють дощі з мокрим снігом, а також посилиться вітер.
Детальніше: Погода в Україні 4 лютого: похолодання і тумани
"Вдень 4 лютого на Закарпатті, Прикарпатті значний дощ та мокрий сніг, вночі 5 лютого сильний сніг (приріст снігового покриву 10-20, в горах 35-40 см); пориви вітру 15-20 м/с (в горах 25 м/с), хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледиця. 5-6 лютого в центральних областях значний сніг, у східних областях значний сніг з дощем, у південних областях значний дощ з переходом в мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 10-15 см; місцями ожеледь та налипання мокрого снігу; пориви вітру 17-22 м/с, місцями 25 м/с, хуртовини; на дорогах ожеледиця; на Кіровоградщині та Дніпропетровщині сильний сніг, утворення снігового покриву висотою 20-25 см, снігові замети", – йдеться у повідомленні.
Тому не дивно, що 4 лютого на Закарпатті та на Івано-Франківщині втримується значна небезпека сходження лавин 3 рівня.
Правила керування під час ожеледиці:
- Обирайте швидкісний режим, який забезпечить безпеку;
- Дотримуйтесь правил дорожнього руху;
- Втримуйте дистанцію між машинами при русі в складі колони;
- Використовуйте ланцюги та колючки, щоб колеса не ковзали;
- Своєчасно змінюйте напрям руху авто під час заносу;
- Не забувайте про гальмування під час зміни режиму руху;
- Не забувайте про культуру поведінки на дорозі.
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