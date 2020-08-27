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Коронавірус Карантин 1 вересня

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 серпня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 27 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 27 серпня: в Україні виявлено 112 059​ випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 1 974 нові випадки COVID-19. Всього з початку 2020 року проведено 1 425 251 тестування методом ПЛР.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 серпня - фото 422252

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 112 059
Одужали 54 217
Померли 2 403

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (12 468) та у Львівській області (13 763). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 3 736

Волинська область

 5 268

Дніпропетровська область

 2 095

Донецька область

 1 278

Житомирська область

 2 998

Закарпатська область

 7 225

Запорізька область

 1 454

Івано-Франківська область

 8 484

Кіровоградська область

 780

Київ

 12 468

Київська область

 5 305

Львівська область

 13 763

Луганська область

 264

Миколаївська область

 1 040

Одеська область

 6 537

Полтавська область

 695

Рівненська область

 8 616

Сумська область

 1 302

Тернопільська область

 5 245

Харківська область

 8 202

Херсонська область

 363

Хмельницька область

 2 102

Чернівецька область

 9 700

Черкаська область

 1 318

Чернігівська область

 1 618

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 серпня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 серпня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 27-08-2020:

Захворіли 23 336 858
Одужали 16 867 159
Померли 829 684

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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