Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 серпня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 27 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 27 серпня: в Україні виявлено 112 059​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 1 974 нові випадки COVID-19. Всього з початку 2020 року проведено 1 425 251 тестування методом ПЛР.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 112 059 Одужали 54 217 Померли 2 403

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (12 468) та у Львівській області (13 763). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 3 736 Волинська область 5 268 Дніпропетровська область 2 095 Донецька область 1 278 Житомирська область 2 998 Закарпатська область 7 225 Запорізька область 1 454 Івано-Франківська область 8 484 Кіровоградська область 780 Київ 12 468 Київська область 5 305 Львівська область 13 763 Луганська область 264 Миколаївська область 1 040 Одеська область 6 537 Полтавська область 695 Рівненська область 8 616 Сумська область 1 302 Тернопільська область 5 245 Харківська область 8 202 Херсонська область 363 Хмельницька область 2 102 Чернівецька область 9 700 Черкаська область 1 318 Чернігівська область 1 618

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 27-08-2020:

Захворіли 23 336 858 Одужали 16 867 159 Померли 829 684 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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