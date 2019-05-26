Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Володимир Зеленський ЗНО Холостяк

Україну накриють дощі з грозами: прогноз погоди

  • 22
У південних областях хмарно, місцями можливі грози - фото 1
У південних областях хмарно, місцями можливі грози / akzent

В Україні погода сьогодні, 26 травня, на заході, півночі і сході очікуються грози, температура вдень до +26.

За даними синоптиків, на сході України очікуються дощі з грозами. Стовпчики термометра вдень піднімуться до +22 +24 градусів, а вночі опустяться до +12 +15. У центрі хмарно. Температура повітря прогріється до +22 +24 градусів, вночі від +12 до +14.

І ще: Моторошне видовище: торнадо у Техасі зняли на відео

У південних областях хмарно, місцями можливі грози. Температура повітря +23 +26 вночі +13 +16 градусів. У Криму очікуються грози, температура в день складе від +21 до +23, а вночі +14 +16 градусів. На заході країни очікуються грози, температура повітря вдень +21 +25, а вночі +11 +13. На півночі очікуються місцями дощі, вдень температура повітря складе +22 +24 градуси, а вночі від +12 до +14.

Україну накриють дощі з грозами: прогноз погоди - фото 330019

Погода в Києві на сьогодні. У столиці України 26 травня буде хмарно. Повітря прогріється від +22 до +24, вночі від +12 до +14, вітер північно-західний, 5-10 м/сек.

Читайте також: Дізнайтесь, якою була погода у ваш день народження

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Оренда квартир у Львові: поради з власного досвіду, як винайняти житло
  • 23 травня, 21:25
  • 389
Фільм Мумія через 20 років: як змінилися улюблені актори
  • 23 травня, 18:21
  • 1056
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1492574
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Суспільство Погода