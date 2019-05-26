Україну накриють дощі з грозами: прогноз погоди

В Україні погода сьогодні, 26 травня, на заході, півночі і сході очікуються грози, температура вдень до +26.

За даними синоптиків, на сході України очікуються дощі з грозами. Стовпчики термометра вдень піднімуться до +22 +24 градусів, а вночі опустяться до +12 +15. У центрі хмарно. Температура повітря прогріється до +22 +24 градусів, вночі від +12 до +14.

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У південних областях хмарно, місцями можливі грози. Температура повітря +23 +26 вночі +13 +16 градусів. У Криму очікуються грози, температура в день складе від +21 до +23, а вночі +14 +16 градусів. На заході країни очікуються грози, температура повітря вдень +21 +25, а вночі +11 +13. На півночі очікуються місцями дощі, вдень температура повітря складе +22 +24 градуси, а вночі від +12 до +14.

Погода в Києві на сьогодні. У столиці України 26 травня буде хмарно. Повітря прогріється від +22 до +24, вночі від +12 до +14, вітер північно-західний, 5-10 м/сек.

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