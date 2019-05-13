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Дізнайтесь, якою була погода у ваш день народження
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Європейські "зелені" запустили онлайн-сервіс, який дозволяє дізнатися, якою була погода у день вашого народження.
Ціль сайту – привернути максимум уваги до проблеми клімату у всьому світі.
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На головній сторінці достатньо ввести місто, в якому ви народилися, потім ввести дату, ім'я та електронну пошту (два останні пункти можна пропустити). Якщо ввести всі дані, то будьте готовими, що вам на електронку будуть приходити сповіщення.
Наразі сайт доступний багатьма європейськими мовами. Української, на жаль, нема.
P.S. перепитайте у батьків, чи збіглися дані сайту з реальною погодою у ваш день народження ;)
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