Українську воєнну драму про медиків "швидкої" з Харкова покажуть на телебаченні

Чотирисерійний фільм "Я – Надія" про працівників "швидкої" в Харкові й те, як вони працювали під постійними обстрілами російських окупантів минулого року покажуть вже 24 лютого.

Це історія про працівників швидкої допомоги, які попри страх і втому, незважаючи на обстріли і бомбардування, мужньо тримають оборону на своєму фронті, пише в описі фільму.

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Це перший воєнний серіал, знятий після початку повномасштабного вторгнення. Премʼєра пройде на каналі "2+2" вже 24 лютого.

Прототипом головної героїні серіалу "Я – Надія" стала 20-річна українка, фельдшерка "швидкої", яка на початку повномасштабної війни перебувала в оточеному російськими військами Харкові. Це насамперед розповідь про реальних людей, які під кулями проявили справжній героїзм.

Дивіться трейлер фільму "Я – Надія":

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