Українська анімаційна стрічка "Непотрібні речі" здобула визнання на Prague Film Awards

Режисером фільму виступив Дмитро Лісенбарт. Його фільм-дебют здобув нагороду в категорії "Best animated film" на фестивалі незалежного кіно.

Про це повідомили у Держкіно.

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Анімаційний короткометражний фільм-дебют Дмитра Лісенбарта "Непотрібні речі" розповідає історію робота, на ім'я Роб. Історія знята за мотивами оповідання Роберта Шеклі "Лавка старовинних чудасій".

Одного разу він гуляв містом і на вітрині "Крамниці непотрібних речей" побачив сидячого в кріслі немолодого чоловіка. Поруч з чоловіком стояла табличка "Продається". Власник крамниці повідомив, що товар виставлений на продаж. Чоловіка звали Роберт. Робу хотілося мати друга і він купив Роберта. Робот і людина почали жити разом.

Непотрібні речі" іменується переможцем нагороди на знак визнання відповідності найвищим стандартам досконалості в категорії", – написали у Prague Film Awards.

Дивіться тизер короткометражного анімаційного фільму "Непотрібні речі":

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