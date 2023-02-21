На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Українська анімаційна стрічка "Непотрібні речі" здобула визнання на Prague Film Awards
-
- 21
Режисером фільму виступив Дмитро Лісенбарт. Його фільм-дебют здобув нагороду в категорії "Best animated film" на фестивалі незалежного кіно.
Про це повідомили у Держкіно.
Читайте також: BAFTA 2023 – оголошені переможці британського Оскара
Анімаційний короткометражний фільм-дебют Дмитра Лісенбарта "Непотрібні речі" розповідає історію робота, на ім'я Роб. Історія знята за мотивами оповідання Роберта Шеклі "Лавка старовинних чудасій".
Одного разу він гуляв містом і на вітрині "Крамниці непотрібних речей" побачив сидячого в кріслі немолодого чоловіка. Поруч з чоловіком стояла табличка "Продається". Власник крамниці повідомив, що товар виставлений на продаж. Чоловіка звали Роберт. Робу хотілося мати друга і він купив Роберта. Робот і людина почали жити разом.
Непотрібні речі" іменується переможцем нагороди на знак визнання відповідності найвищим стандартам досконалості в категорії", – написали у Prague Film Awards.
Дивіться тизер короткометражного анімаційного фільму "Непотрібні речі":
Це цікаво: У мережі з'явилось перше фото зі зйомок продовження Джокера, у кадрі – Леді Гага
- 21 лютого
-
20:3422 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:29Українська анімаційна стрічка "Непотрібні речі" здобула визнання на Prague Film Awards
-
18:27Клопотенко розповів, що можна приготувати на випадок відключення світла
-
17:26Нова катастрофа – дивіться, як пересохли канали у Венеції
-
16:30United24 і "Артемсіль" продають партію вцілілої солі з Соледара на ЗСУ
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:25Зінченко зробив подарунок маленькому вболівальнику – емоційне відео
-
14:23Чому діти бояться темряви й що з цим робити – психологічні поради
-
13:24День ангела у березні 2023 – календар іменин, кого вітати цього місяця
-
12:23Стало відомо, у якій країні Європи отримують найнижчу мінімальну зарплатню
-
11:27Штурханці з картоплі – Клопотенко показав рецепт відродженої української страви
-
10:28BAFTA 2023 – оголошені переможці британського Оскара
-
09:26В Україні вивели новий тип солодкої кукурудзи, яку можна їсти сирою
-
08:20Як швидко запустити метаболізм зранку
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 20 лютого
-
20:32Компанія Meta запустить платну верифікацію для Facebook та Instagram
-
19:30Рік єднання – "Укрпошта" випустила марку до річниці війни з посланням до путіна
-
18:3221 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:31"Аватар 2" увійшов у ТОП 3 найкасовіших фільмів в історії
-
16:26Так, це фіолетова українська картопля. Тепер ви бачили все
-
15:32Байденюк у Києві – мережа вибухнула мемами через приїзд президента США в Україну
-
15:08Еліна Світоліна повертається у великий спорт
-
14:28Це вперше в історії – українська монета стала найкращою у світі
-
13:33Українка зняла рекламний кампейн нової весняно-літньої колекції Dior
-
12:31Королівський монетний двір Великої Британії випустив монету з Дамблдором і Карлом III
- 21 лютого
-
19:29Українська анімаційна стрічка "Непотрібні речі" здобула визнання на Prague Film Awards
-
14:23Чому діти бояться темряви й що з цим робити – психологічні поради
-
10:28BAFTA 2023 – оголошені переможці британського Оскара
- 20 лютого
-
19:30Рік єднання – "Укрпошта" випустила марку до річниці війни з посланням до путіна
-
15:32Байденюк у Києві – мережа вибухнула мемами через приїзд президента США в Україну
-
11:28Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у березні 2023
- 19 лютого
-
18:32Як налагодити сон під час війни – психологічні поради
-
14:24Фотограф показав, яким раніше був Маріуполь – яскраві світлини ще мирного міста
-
09:29Як війна принесла новий жаргон та неологізми в мовлення українців
- 18 лютого
-
18:28Злість, агресія та як з цим справлятися – психологічні поради
-
13:32Говори красиво – 10 українських слів, які вкрала у нас росія
-
09:25Коля Сєрга презентував атмосферний кліп і пісню "Молитва"
- 17 лютого
-
19:31Інтерв'ю з MOLODI: музиканти розповіли про рідний Маріуполь, українську мову та творчість
-
14:33Пивоваров та Соловій презентували кліп на романтичний саундтрек до анімації "Мавка"
-
10:31Анастасія Панова показала, яку сукню обрала на Miss Charm 2023
- 16 лютого
-
18:30Заява про шлюб та розмитнення авто – якими ще послугами можна буде скористатися у Дії
-
14:21Назвали найдорожче місто для святкування Дня закоханих: спойлер – це не Париж
-
10:27Відео військового оркестру, який зіграв на РПГ, автоматі та Джавеліні, стає вірусним
- 15 лютого
-
19:30"Коли твоя земля в війні" – Віктор Винник і МЕРІ випустили нову пісню й кліп на неї
-
14:29"Індекс Біг Мака" показав, що гривня в топ-5 недооцінених валют
-
10:28Дивіться фантастичне відео, як пацюк вкрав з ювелірного магазину кольє з діамантами
- 14 лютого
-
18:30Хорватський гурт виступить з піснею на Євробаченні, яку вважають насмішкою над путіним
-
14:30Сильний жест від італійця – Дзаньоло взяв 17-й номер в пам'ять про фаната з Туреччини
-
10:27Як налаштуватися зранку на продуктивний робочий день в умовах війни – психологічні поради
- 13 лютого
-
19:34Польща полегшила умови для українських водіїв