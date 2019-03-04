Українську телеведучу розкритикували через целюліт: фотофакт

Українська телеведуча Олена Філонова показала фотографію з відпочинку і нарвалася на критику. Фото з'явилося на сторінці зірки в Instagram.

Користувачі мережі почали активно критикувати дівчину через нове фото в купальнику. Підписники Філонової підкреслили усі мінуси фігури ведучої.

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На знімку Олена Філонова сидить на краю басейну, опустивши ноги в воду. На дівчині червоно-чорний купальник і крислатий солом'яний капелюх.

У коментарі до знімка Філонова порівняла свої сідниці з сідницями зірки реаліті-шоу Кім Кардашян. У відповідь на це з'явилося багато зауважень і критичних постів з боку фоловерів красуні. Користувачі відзначили, що у Філонової проблеми з целюлітом і порадили не публікувати подібні фото.

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