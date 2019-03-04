Наталя Могилевська показала ніжні обійми з молодим чоловіком: інтригуюче відео

Українська співачка Наталія Могилевська показала зворушливе відео, на якому ніжно обіймається з молодим хлопцем. Інтригуючий кадр зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, на ролику видно як артистка в білому светрі з яскравим макіяжем кладе голову на плече загадкового чоловіка, а він дбайливо нахиляється до неї, притискаючись щокою. Рука незнайомця в шкіряній куртці і кепці лежить за спиною співачки на спинці дивана.

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"Втомлені, але щасливі повертаємося до Києва після концертів. Відпочивати немає часу, тому репетиції та підготовка до великого сольника триває!" – підписала відео Могилевська.

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