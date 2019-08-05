Українську Кардашян розкритикували за пластику сідниць

Instagram-модель, яку називають українською Кім Кардашян, опублікувала гарячий пост. У ньому дівчина розповіла про косметологічні процедури щодо збільшення сідниць.

24-річна киянка Альона Омович часто привертає до себе увагу підписників фотографіями у стилі Кім Кардашян. Instagram-модель публікує відверті фото у мережі і не приховує, що збільшила груди і постійно робить косметологічні процедури щодо збільшення губ.

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Цього разу модель опублікувала фото, на якому з'явилася в спокусливому образі. Новим постом Альона підтвердила свій статус "української Кардашян", адже американський ідол теж любить роздягатися на камеру і демонструвати соковиті форми.

Гортайте фотогалерею:

Тепер Альона ще й попу накачала силіконом, чим і похвалилася в мережі. У підписі до фото вона докладно розповіла про цю процедуру, а фанати почали коментувати: в основному дівчину критикують.

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