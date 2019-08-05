Надя Дорофєєва показала дуже відверте фото

Українська співачка Надя Дорофєєва, яка є солісткою гурту Время и Стекло, показала дуже пікантне фото з відпочинку. Знімок з'явився на сторінці зірки в Instagram.

Надя Дорофєєва на новому відвертому знімку позувала в чорному купальнику з трусиками бікіні і спортивного крою бюстгальтером. Фото зроблено знизу так, що в центрі кадру виявилися стегна зірки. Дорофєєва трохи нахилила голову вперед, поправляючи розпущене волосся руками.

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Як видно з фото, у співачки є інтимне татуювання: на одному стегні у красуні написано good (хороший), а на другий – bad (поганий). Підписники почали жартувати з цього приводу, припустивши, що чоловік зірки Володимир Дантес "весь час перебуває між добром і злом".

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