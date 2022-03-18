Українського Поводиря покажуть у понад 600 кінотеатрах США: гроші підуть на допомогу

Історична драма Олеся Саніна Поводир виходить у широкий кінопрокат у США. Вторговані кошти підуть на гуманітарну допомогу Україні.

Про це повідомляє кіно/телестудія ProntoFilm.

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13-го березня відбувся показ Поводиря у кінотеатрі Salem Cinema у містечку Сейлем, штат Массачусетс. Показ зібрав дві зали глядачів, а також його відвідали губернатор штату Массачусетс Чарлі Бейкер, член Конгресу США Сет Молтон та інші американські політики.

Після такого успіху фільм підхопили американські ЗМІ, низка голлівудських компаній безкоштовно запропонувала свої послуги з промоції та дистрибуції, а кількість сеансів фільму зростає в геометричній прогресії: кожного дня все нові кінотеатри США та Канади долучаються до ініціативи.

Драма Поводир уперше вийшла на екрани у 2014 році, одразу після Революції Гідності, та зібрала рекордний на той час бокс-офіс.

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