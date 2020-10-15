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Названо компанію, яка очолила рейтинг найвідповідальніших роботодавців
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Створена Біллом Гейтсом корпорація Microsoft втретє поспіль очолила щорічний рейтинг 100 найвідповідальніших корпорацій США. Термін "відповідальність" у відносинах зі співробітниками передбачає справедливу оплату праці, інвестиції в їхній розвиток і різноманітність робочого простору.
Як повідомляється, Forbes склав рейтинг спільно з некомерційною організацією Just Capital. Рейтинг сформований після вивчення даних про 928 найбільших публічних корпорацій США з індексу Russell1000.
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Уточнюється, що крім відкритих корпоративних звітів і досліджень, при складанні рейтингу використовувалися дані опитування 110 тисяч американців, які розповіли авторам, які аспекти корпоративних взаємин вони вважають найважливішими.
Перша десятка рейтингу виглядає так:
- Microsoft
- NVIDIA
- Apple
- Intel
- Alphabet
- JPMorgan Chase
- Salesforce.com
- AT & T
- Cisco Systems
- Adobe
Рейтинг Just100 публікується четвертий раз. У 2017 році перше місце в ньому зайняла компанія Intel, після чого Microsoft три роки поспіль ставала першою.
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