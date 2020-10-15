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Названо компанію, яка очолила рейтинг найвідповідальніших роботодавців

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Названо компанію, яка очолила рейтинг найвідповідальніших роботодавців - фото 1

Створена Біллом Гейтсом корпорація Microsoft втретє поспіль очолила щорічний рейтинг 100 найвідповідальніших корпорацій США. Термін "відповідальність" у відносинах зі співробітниками передбачає справедливу оплату праці, інвестиції в їхній розвиток і різноманітність робочого простору.

Як повідомляється, Forbes склав рейтинг спільно з некомерційною організацією Just Capital. Рейтинг сформований після вивчення даних про 928 найбільших публічних корпорацій США з індексу Russell1000.

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Уточнюється, що крім відкритих корпоративних звітів і досліджень, при складанні рейтингу використовувалися дані опитування 110 тисяч американців, які розповіли авторам, які аспекти корпоративних взаємин вони вважають найважливішими.

Названо компанію, яка очолила рейтинг найвідповідальніших роботодавців - фото 430302

Перша десятка рейтингу виглядає так:

  1. Microsoft
  2. NVIDIA
  3. Apple
  4. Intel
  5. Alphabet
  6. JPMorgan Chase
  7. Salesforce.com
  8. AT & T
  9. Cisco Systems
  10. Adobe

Рейтинг Just100 публікується четвертий раз. У 2017 році перше місце в ньому зайняла компанія Intel, після чого Microsoft три роки поспіль ставала першою.

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Джерело: forbes
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