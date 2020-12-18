Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Український замок потрапив до світового переліку величних будівель

  • 20
Підгорецький замок - фото 1
Підгорецький замок / dailymail

Підгорецький замок, який розташований в Бродівському районі Львівської області, потрапив до списку покинутих величних будівель світу.

Як пише видання Daily Mail, знімки замку з'явилася в фотоальбомі Майкла Керрігана "Покинуті палаци", який вийшов в Британії.

І ще: Під Вашингтоном знесли готель: момент вибуху показали на відео

У ньому представлено 150 фотографій величних, але занедбаних будівель з різних куточків планети. Автор пояснив причини "загибелі" цих будівель. До них відносять: політику, банкрутство, особисті трагедії, природні та техногенні катастрофи.

Фото Підгорецького замку супроводжується таким текстом: "Підгорецький палац у Львові був побудований в 1630-х роках для відомого польського полководця і королівського радника Станіслава Конєцпольського (1591-1646). Розграбований і пошкоджений під час Першої світової війни, він зберігся і використовувався як санаторій, але був серйозно пошкоджений пожежею в 1950-х роках. З моменту здобуття Україною незалежності належить Національному художньому музею, але у них немає ресурсів для його відновлення".

Український замок потрапив до світового переліку величних будівель - фото 439740

Український замок потрапив до світового переліку величних будівель - фото 439741

Український замок потрапив до світового переліку величних будівель - фото 439742

Український замок потрапив до світового переліку величних будівель - фото 439743

Це цікаво: Найсамотніший будинок у світі: розкрито таємницю будівлі на безлюдному острові в Ісландії

Джерело: dailymail
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: провокаційна ексвелосипедистка Люсія Яворчекова, яка спокушає гарячими фото
  • 13 грудня, 20:22
  • 1633
Як обрати якісну штучну ялинку: 5 порад
  • 12 грудня, 14:45
  • 225
На ці знаки Зодіаку завжди можна покластися
  • 14 грудня, 21:50
  • 317
Загрузка...
Новини