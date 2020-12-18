Український замок потрапив до світового переліку величних будівель

Підгорецький замок, який розташований в Бродівському районі Львівської області, потрапив до списку покинутих величних будівель світу.

Як пише видання Daily Mail, знімки замку з'явилася в фотоальбомі Майкла Керрігана "Покинуті палаци", який вийшов в Британії.

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У ньому представлено 150 фотографій величних, але занедбаних будівель з різних куточків планети. Автор пояснив причини "загибелі" цих будівель. До них відносять: політику, банкрутство, особисті трагедії, природні та техногенні катастрофи.

Фото Підгорецького замку супроводжується таким текстом: "Підгорецький палац у Львові був побудований в 1630-х роках для відомого польського полководця і королівського радника Станіслава Конєцпольського (1591-1646). Розграбований і пошкоджений під час Першої світової війни, він зберігся і використовувався як санаторій, але був серйозно пошкоджений пожежею в 1950-х роках. З моменту здобуття Україною незалежності належить Національному художньому музею, але у них немає ресурсів для його відновлення".

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