Під Вашингтоном знесли готель: момент вибуху показали на відео

У передмісті Вашингтона Арлінгтоні вибухівкою знесли будівлю готелю Rosslyn Holiday Inn. Споруда після вибуху завалилася у заплановане місце.

Для проведення робіт було перекрито кілька вулиць, мешканців будинку навпроти готелю не евакуювали. Відзначається, що заряди були встановлені з ретельними розрахунками та будинок обвалився в заплановане місце.

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На місці знесеного готелю побудують новий комплекс, він буде включати житловий будинок, готель і конференц-центр.

Готель Holiday Inn був побудований 48 років тому і користувався популярністю. Його архітектура стала виглядати дещо застарілою на тлі нових висотних будівель.

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