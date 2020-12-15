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Під Вашингтоном знесли готель: момент вибуху показали на відео

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Під Вашингтоном знесли готель: момент вибуху показали на відео - фото 1

У передмісті Вашингтона Арлінгтоні вибухівкою знесли будівлю готелю Rosslyn Holiday Inn. Споруда після вибуху завалилася у заплановане місце.

Для проведення робіт було перекрито кілька вулиць, мешканців будинку навпроти готелю не евакуювали. Відзначається, що заряди були встановлені з ретельними розрахунками та будинок обвалився в заплановане місце.

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На місці знесеного готелю побудують новий комплекс, він буде включати житловий будинок, готель і конференц-центр.

Готель Holiday Inn був побудований 48 років тому і користувався популярністю. Його архітектура стала виглядати дещо застарілою на тлі нових висотних будівель.

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Джерело: nbcwashington
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