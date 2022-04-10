Український воїн знищив російський безпілотник з ПЗРК Starstreak: відео атаки

ЗСУ знищили російський безпілотник "Орлан" із переносного зенітного ракетного комплексу Starstreak. Перше успішне бойове застосування британського ПЗРК зняли на відео.

Російська армія запевняла, що БПЛА "Орлан" є недосяжним для українських ПЗРК. Але, схоже, не для британського Starstreak. Про перше успішне бойове застосування ПЗРК Starstreak в українсько-російській війні повідомив військовий експерт Юрій Кочевенко у Facebook.

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ППО 95 ОДШБр знищили російське БПЛА "Орлан", який рашисти називали недосяжним для наших ПЗРК, – йдеться у дописі.

Кочевенко також додав, що це можна вважати "привітом від українських десантників" Бориса Джонсона. Він подякував Великій Британії за підтримку України зброєю.

Starstreak – британський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять. У 1997 був прийнятий на озброєння британської армії.

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